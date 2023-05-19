Санкт-Петербург
Профиль пользователя EliArti
О себе
Всем привет!
Меня зовут Лиза и мне уже 23 года. Немного потерявшееся в жизни дама, которая просто хочет научиться жить и общаться с людьми.
Если брать обратную связь от людей, то открытая и отзывчивая. Да и в какой-то степени начитанная, и пока еще с разносторонним мышлением (дома засиделась).
Ищу глубокого общения. Диких танцев. Долгих прогулок. Ну и кому можно разок в жилеточку поплакать.
Единственное, что хочется видеть в собеседниках, так это: «говорите словами через рот… пожалуйста». Не приветствую формат избегания общения или самододумывания. Все таки, даже если представить собачку, то она у всех разная… у кого собака, у кого собачка на молнии и тп.
В итоге я за любой движ париж без причинения вреда себе😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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