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Санкт-Петербург
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О себе

Всем привет!

Меня зовут Лиза и мне уже 23 года. Немного потерявшееся в жизни дама, которая просто хочет научиться жить и общаться с людьми.

Если брать обратную связь от людей, то открытая и отзывчивая. Да и в какой-то степени начитанная, и пока еще с разносторонним мышлением (дома засиделась).

Ищу глубокого общения. Диких танцев. Долгих прогулок. Ну и кому можно разок в жилеточку поплакать.

Единственное, что хочется видеть в собеседниках, так это: «говорите словами через рот… пожалуйста». Не приветствую формат избегания общения или самододумывания. Все таки, даже если представить собачку, то она у всех разная… у кого собака, у кого собачка на молнии и тп.

В итоге я за любой движ париж без причинения вреда себе😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

"Для тех, кто не вывозит"

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