О себе

Всем привет!



Меня зовут Лиза и мне уже 23 года. Немного потерявшееся в жизни дама, которая просто хочет научиться жить и общаться с людьми.



Если брать обратную связь от людей, то открытая и отзывчивая. Да и в какой-то степени начитанная, и пока еще с разносторонним мышлением (дома засиделась).



Ищу глубокого общения. Диких танцев. Долгих прогулок. Ну и кому можно разок в жилеточку поплакать.



Единственное, что хочется видеть в собеседниках, так это: «говорите словами через рот… пожалуйста». Не приветствую формат избегания общения или самододумывания. Все таки, даже если представить собачку, то она у всех разная… у кого собака, у кого собачка на молнии и тп.



В итоге я за любой движ париж без причинения вреда себе😊