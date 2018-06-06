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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elens

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О себе

Всем привет)
Я из бьюти сферы - это мое хобби и работа😀

Хочу найти подруг (а может быть и друга), с которыми можно выбраться куда-нибудь, прогулять/поболтать
Люблю посидеть где-нибудь в красивых местах, гулять по городу, посещать разные мастер классы, ездить в путешестви будь то соседний город на выходные или другая страна на весь отпуск
Посетила более 30 стран без английского (не могу выучить)
Одна из самых интересных - это США, природа, локации в самое ❤️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян
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