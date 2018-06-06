О себе

Всем привет)

Я из бьюти сферы - это мое хобби и работа😀



Хочу найти подруг (а может быть и друга), с которыми можно выбраться куда-нибудь, прогулять/поболтать

Люблю посидеть где-нибудь в красивых местах, гулять по городу, посещать разные мастер классы, ездить в путешестви будь то соседний город на выходные или другая страна на весь отпуск

Посетила более 30 стран без английского (не могу выучить)

Одна из самых интересных - это США, природа, локации в самое ❤️