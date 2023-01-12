Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elena_vie

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О себе

Каталки, выставки, камерные театры, андеграундные концерты, уютные посиделки в ресторанах.

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

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Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

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Встретиться, узнать друг друга

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Посиделки в пабе

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