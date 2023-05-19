Psytrance, video games. Люблю выпить пива за хорошей настолкой. Много гуляю по парку в быстром темпе. График работы не пятидневка, выходные плавают. Болею за Манчестер Юнайтед)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

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