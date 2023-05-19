Музыка: классика, метал, рок, панк Спорт: киберспорт, шахматы и немного боевых искусств (муай-тай и бокс) Образование: среднее специальное (веб разраб) Мировозрение: разумный эгоцентризм Религия: нет ЗЗ: Стрелорог Рост: 170

Профиль обновлён 6 февраля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 🏢 Работа

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