Хочу расширить свой круг общения, найти друзей со схожими интересами и взглядами. Буду рада познакомиться с такими же лёгкими на подъем людьми, какой сама себя считаю :) Чтобы меньше времени проводить в интернете, вместе копить воспоминания. Люблю мультики cartoon network/nickelodeon/Disney, западные ситкомы, хип-хоп культуру, стендап (еще ни разу не ходила смотреть вживую ни на кого из комиков, обязательно надо исправить); Очень люблю гулять, прямо много и долго, и просто разговаривать; Ценю хорошее чувство юмора, ответственность, вежливость; Было бы круто найти человека с желанием путешествовать, изучать языки; Люблю архитектуру и строительство, сама инженер-проектировщик; Хоть я люблю своих друзей, и мне комфортно проводить время наедине с собой, очень нравится мысль вот так найти единомышленников. Вот в магу поступаю, так что сидеть периодически в эстетик кафе/коворкинге и вместе учиться тоже кажется заманчивой:)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.