Санкт-Петербург
Профиль пользователя ekkkaterina
О себе
Хочу расширить свой круг общения, найти друзей со схожими интересами и взглядами.
Буду рада познакомиться с такими же лёгкими на подъем людьми, какой сама себя считаю :) Чтобы меньше времени проводить в интернете, вместе копить воспоминания.
Люблю мультики cartoon network/nickelodeon/Disney, западные ситкомы, хип-хоп культуру, стендап (еще ни разу не ходила смотреть вживую ни на кого из комиков, обязательно надо исправить);
Очень люблю гулять, прямо много и долго, и просто разговаривать;
Ценю хорошее чувство юмора, ответственность, вежливость;
Было бы круто найти человека с желанием путешествовать, изучать языки;
Люблю архитектуру и строительство, сама инженер-проектировщик;
Хоть я люблю своих друзей, и мне комфортно проводить время наедине с собой, очень нравится мысль вот так найти единомышленников.
Вот в магу поступаю, так что сидеть периодически в эстетик кафе/коворкинге и вместе учиться тоже кажется заманчивой:)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Ищу подружек🖐🏻
Найти подружку
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Собрать компанию друзей с общими интересами
Прогуляться по городу )
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