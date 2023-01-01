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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ekaterina_ozerki
О себе
Привет, мне очень нравится ездить по ленобласти, разведывать места, где раньше не была, ищу попутчиков, чтобы было веселее. Иногда могу зайти в клуб, под настроение. Очень люблю живые концерты, например, Goodtimes.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🐈 Домашние животные📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
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