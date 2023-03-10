Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ekaterina_14
О себе
Слушаю музыку
Люблю ходить в кино
Катаюсь на велосипеде
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Москва → Другое
Люблю ощяться на любые темы . Не люблю людей молчунов .
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