Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ekaterina_14

фото пользователя Ekaterina_14

О себе

Слушаю музыку
Люблю ходить в кино
Катаюсь на велосипеде

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя GromTyT
Москва → Другое

Люблю ощяться на любые темы . Не люблю людей молчунов .

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.