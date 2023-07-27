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Санкт-Петербург
Учусь в аспирантуре, работаю преподавателем в вузе
Санкт-Петербург
Профиль пользователя EgoRed
О себе
Учусь в аспирантуре, работаю преподавателем в вузе
Амбиций выше крыши, иду к их реализации медленно, но неизбежно
Адекватный, образованный, разносторонний и умный. При близком общении любитель тупых шуток и мемов, вместе с философскими размышлениями
Последнее время переоткрываю и ищу себя, стараюсь стать лучшей версией себя. Люблю и уважаю людей, которые стараются развиваться и расти
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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