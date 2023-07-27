О себе

Учусь в аспирантуре, работаю преподавателем в вузе

Амбиций выше крыши, иду к их реализации медленно, но неизбежно

Адекватный, образованный, разносторонний и умный. При близком общении любитель тупых шуток и мемов, вместе с философскими размышлениями

Последнее время переоткрываю и ищу себя, стараюсь стать лучшей версией себя. Люблю и уважаю людей, которые стараются развиваться и расти