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Санкт-Петербург
Профиль пользователя EgoRed

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О себе

Учусь в аспирантуре, работаю преподавателем в вузе
Амбиций выше крыши, иду к их реализации медленно, но неизбежно
Адекватный, образованный, разносторонний и умный. При близком общении любитель тупых шуток и мемов, вместе с философскими размышлениями
Последнее время переоткрываю и ищу себя, стараюсь стать лучшей версией себя. Люблю и уважаю людей, которые стараются развиваться и расти

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян
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