Санкт-Петербург
Профиль пользователя edyapups

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О себе

Ищу интересную компанию для погулять/покушать и поболтать о всяком.

Буду рад, если пригласите в какие-нибудь локальные чатики)

Работаю в айтишке, так что с радостью встречусь с кем-то, интересующимся этой сферой. Кроме того, не прочь поболтать о фотографии, политике (осторожно, я соевый либераха!), психотерапии, психихихичных бедах и попугайчиках

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской

Ставрополь → собрать компанию

Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

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