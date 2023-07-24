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Санкт-Петербург
Привет!)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя DutikFrutik
О себе
Привет!)
Один из тех, кто нашел себя в жизни. Занимаюсь видесъемкой и кайфую от этого процесса!
Обожаю путешествия, как короткие, так и длинные. Жалко, что на них не так много свободного времени, но всегда можно заменить их посиделкам в настолки, или сходить в интересное место, ведь мы живём в замечательном разнообразном Питере)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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