О себе

Привет!)

Один из тех, кто нашел себя в жизни. Занимаюсь видесъемкой и кайфую от этого процесса!

Обожаю путешествия, как короткие, так и длинные. Жалко, что на них не так много свободного времени, но всегда можно заменить их посиделкам в настолки, или сходить в интересное место, ведь мы живём в замечательном разнообразном Питере)