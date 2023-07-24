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Санкт-Петербург
Профиль пользователя DutikFrutik

фото пользователя DutikFrutik

О себе

Привет!)
Один из тех, кто нашел себя в жизни. Занимаюсь видесъемкой и кайфую от этого процесса!
Обожаю путешествия, как короткие, так и длинные. Жалко, что на них не так много свободного времени, но всегда можно заменить их посиделкам в настолки, или сходить в интересное место, ведь мы живём в замечательном разнообразном Питере)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📚 Книги📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → путешествия

Собираю компанию для поездки в Карелию

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Провожу вечера знакомств .Если не хватает флирта и новых впечатлений пиши )

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Temir

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настолки в воскресенье

Откликнулись 4 участника

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