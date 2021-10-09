Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dsofaa

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О себе

Привет, я Софа

Приехала в Петербург год назад, все друзья остались в родном городе. Хотелось бы найти подругу или компанию

Учусь на «реклама в медиаиндустрии». Раньше занималась smm, Координировала свадьбы и ещё много всего

Интересен как активный отдых (сходить вместе на йогу, съездить за город), так и просто сходить в кафе. Люблю ходить в гости и приглашать гостей сама💕

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться

Не нравится:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку

Участие в других событиях

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Хочу создать компанию

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Прогулки и интересное времяпровождение

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Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

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