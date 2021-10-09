Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dsofaa
О себе
Привет, я Софа
Приехала в Петербург год назад, все друзья остались в родном городе. Хотелось бы найти подругу или компанию
Учусь на «реклама в медиаиндустрии». Раньше занималась smm, Координировала свадьбы и ещё много всего
Интересен как активный отдых (сходить вместе на йогу, съездить за город), так и просто сходить в кафе. Люблю ходить в гости и приглашать гостей сама💕
Профиль обновлён 25 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Прогулки и интересное времяпровождение
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Weekend chill out
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
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