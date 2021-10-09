Привет, я Софа Приехала в Петербург год назад, все друзья остались в родном городе. Хотелось бы найти подругу или компанию Учусь на «реклама в медиаиндустрии». Раньше занималась smm, Координировала свадьбы и ещё много всего Интересен как активный отдых (сходить вместе на йогу, съездить за город), так и просто сходить в кафе. Люблю ходить в гости и приглашать гостей сама💕

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться

💕 Обсудить отношения

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.