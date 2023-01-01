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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dr.SM
О себе
Я врач-аспирант и недавно переехала в Питер, поэтому буду рада новым знакомствам!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
✝️ Религия💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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