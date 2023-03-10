Санкт-Петербург
Профиль пользователя DrsCrown

фото пользователя DrsCrown

О себе

Играю в теннис
Хожу в спортзал
Катаюсь на горных лыжах
Люблю театры
Люблю классные рестораны
Люблю выставки
Люблю гулять по городу или кататься на машине

Профиль обновлён 21 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Valeriay
Санкт-Петербург → Другое

Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

маленькое фото пользователя Angelina28
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и пойти пить кофе)

маленькое фото пользователя marmel
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Nata4ka_89
Санкт-Петербург → Другое

гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

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