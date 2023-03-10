Санкт-Петербург
Профиль пользователя DrsCrown
О себе
Играю в теннис
Хожу в спортзал
Катаюсь на горных лыжах
Люблю театры
Люблю классные рестораны
Люблю выставки
Люблю гулять по городу или кататься на машине
Профиль обновлён 21 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и пойти пить кофе)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг)
Санкт-Петербург → Другое
гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)
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