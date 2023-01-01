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Санкт-Петербург
Не шизик, не извращуга, в психологе не нуждаюсь. Образование имеется. Специальность рабочая, работа есть.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Drozdorro
О себе
Не шизик, не извращуга, в психологе не нуждаюсь. Образование имеется. Специальность рабочая, работа есть.
Кругозор широкий. Характер нордический, не женат.
Досуг коротаю за различными хобби: спорт, техника, чтение. Время от времени собираемся компанией для поездок на дачу, застолий, прогулок, походов.
:)
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