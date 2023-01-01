О себе

Не шизик, не извращуга, в психологе не нуждаюсь. Образование имеется. Специальность рабочая, работа есть.

Кругозор широкий. Характер нордический, не женат.



Досуг коротаю за различными хобби: спорт, техника, чтение. Время от времени собираемся компанией для поездок на дачу, застолий, прогулок, походов.



:)