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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Drozdorro

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О себе

Не шизик, не извращуга, в психологе не нуждаюсь. Образование имеется. Специальность рабочая, работа есть.
Кругозор широкий. Характер нордический, не женат.

Досуг коротаю за различными хобби: спорт, техника, чтение. Время от времени собираемся компанией для поездок на дачу, застолий, прогулок, походов.

:)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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