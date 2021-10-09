Привет! Я Лида. Не умею писать о себе, поэтому вот куча всего, что пришло в голову: Люблю видеоигры, особенно с большим открытым миром, например Ведьмак 3 и последние две Зельды. Ещё играю в настолки, от патигеймов типа Уно и Коднеймс до больших типа Дисента и ДнД. Люблю квизы и квесты. В моем плейлисте можно найти инди, поп-рок, немножко тяжеляка, а так же Оксимирона, Кис-Кис и Меладзе. В общем, слушаю всего по чуть-чуть, разве что кальянный рэп и откровенная попса не заходят. В последнее время смотрю в основном аниме (а так же читаю мангу и манхву), бесконечно люблю работы Макото Синкая, а так же всевозможные исекаи. Из обычных сериалов любимый - Доктор Кто, из фильмов - Скотт Пилигрим против всех. С радостью посещаю новые места, будь то парк или интересная кафешка. Есть лонгборд, но так и не научилась на нем кататься, умею на роликах, но из-за того, что катаюсь редко, быстро устаю. Очень не хватает живого общения, так как почти все друзья разъехались, а общение онлайн мои экстравертные нужды не покрывает. Живу с молодым человеком и лучшей кошечкой Луной.

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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