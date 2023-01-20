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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя dragonqeis
О себе
Мне бы хотелось найти компанию , какое-то комьюнити по интересам. Я люблю свободные танцы - импровизация , ходить на выставки , можно попробовать найти женский клуб , люблю заниматься творчеством, рисовать , придумывать что-то креативное , собирать стильный образ одежды , увлекаюсь астрологией,эзотерикой, интересуюсь психологией и многое другое
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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