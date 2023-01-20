Санкт-Петербург

Профиль пользователя dragonqeis

О себе Мне бы хотелось найти компанию , какое-то комьюнити по интересам. Я люблю свободные танцы - импровизация , ходить на выставки , можно попробовать найти женский клуб , люблю заниматься творчеством, рисовать , придумывать что-то креативное , собирать стильный образ одежды , увлекаюсь астрологией,эзотерикой, интересуюсь психологией и многое другое

Была в сети две недели назад

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