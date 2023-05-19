Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dosha

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Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя Kereeshka
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя se1di1
Санкт-Петербург → Другое

познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Nastasiar
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.