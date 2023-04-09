Слушаю рок, в основном панк и металл. Катаюсь на велике и хожу в походы. Люблю фотографировать людей и как следствие своих фоток мало)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.