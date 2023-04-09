Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dorian.Grey
О себе
Слушаю рок, в основном панк и металл.
Катаюсь на велике и хожу в походы.
Люблю фотографировать людей и как следствие своих фоток мало)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
События пользователя
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