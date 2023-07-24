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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dolores

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О себе

Люблю фильмы и мультфильмы, сериалы, дорамы. Обожаю компьютерные игры. Занимаюсь верховой ездой

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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