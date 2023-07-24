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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dolores
О себе
Люблю фильмы и мультфильмы, сериалы, дорамы. Обожаю компьютерные игры. Занимаюсь верховой ездой
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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