Санкт-Петербург
Профиль пользователя DocBrom
О себе
Люблю настолки, особенно ролевые, немного гик, пробовал пилить игры на юнити, иногда поигрываю во что-нибудь, раньше смотрел аниме и сериалы, читал всякую фантастику, иногда пытаюсь музыцировать и сочинять всякое.
Из активного - походы, вел, ролики, сноуборд, волейбол, страйкбол, но занимаюсь этим редко. Люблю гулять/болтать, зависнуть в приятном месте в приятной компании, а также музеи, театр, концерты классической музыки и современной, но вообще я больше домосед)
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
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