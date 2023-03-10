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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя DmitryD92
О себе
Исполнительный директор на производстве. Историк. Увлекаюсь рок музыкой, игрой на гитаре, нумизматикой. Тащусь от культуры севера и всего, что с ней связано. Люблю прогулки по лесу, бары. Владею английский-с удовольствием готов на нем пообщаться) Обожаю путешествовать и открывать для себя новые горизонты.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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