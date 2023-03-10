О себе

Исполнительный директор на производстве. Историк. Увлекаюсь рок музыкой, игрой на гитаре, нумизматикой. Тащусь от культуры севера и всего, что с ней связано. Люблю прогулки по лесу, бары. Владею английский-с удовольствием готов на нем пообщаться) Обожаю путешествовать и открывать для себя новые горизонты.