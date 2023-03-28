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Санкт-Петербург
Профиль пользователя DmitriiF

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О себе

Привет! Мне 27 лет. Готов к новым знакомствам, ищу подруг, с парнями общение не складывается😅

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Кто початиться?☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Ищу человека с которым можно пообщаться:)
маленькое фото пользователя liza_mar4
Бузулук → Другое
Давно ни с кем не знакомилась, но выбора нет, ищу друзей/подруг.
маленькое фото пользователя Dashm
Воронеж → Другое
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