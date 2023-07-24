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Санкт-Петербург
Недавно переехал в СПб и нахожусь в поиске новых друзей и единомышленников.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Djadko
О себе
Недавно переехал в СПб и нахожусь в поиске новых друзей и единомышленников.
Любитель-фотограф, стараюсь развиваться в плане фотосъёмок. Если вы стилист, визажист, дизайнер, художник, контентмейкер, фотограф или что-то близкое по духу - то это круто и нам будет о чём поговорить 😏
Не женат, но и не нахожусь в сильном поиске
Ваш пол, вес и рост не важен. Адекватность и чувство юмора приветствуется)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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