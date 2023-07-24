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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Djadko

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О себе

Недавно переехал в СПб и нахожусь в поиске новых друзей и единомышленников.
Любитель-фотограф, стараюсь развиваться в плане фотосъёмок. Если вы стилист, визажист, дизайнер, художник, контентмейкер, фотограф или что-то близкое по духу - то это круто и нам будет о чём поговорить 😏
Не женат, но и не нахожусь в сильном поиске
Ваш пол, вес и рост не важен. Адекватность и чувство юмора приветствуется)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посетить выставки, прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 25 участников

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Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

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Рада буду погулять по городу

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