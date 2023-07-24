О себе

Недавно переехал в СПб и нахожусь в поиске новых друзей и единомышленников.

Любитель-фотограф, стараюсь развиваться в плане фотосъёмок. Если вы стилист, визажист, дизайнер, художник, контентмейкер, фотограф или что-то близкое по духу - то это круто и нам будет о чём поговорить 😏

Не женат, но и не нахожусь в сильном поиске

Ваш пол, вес и рост не важен. Адекватность и чувство юмора приветствуется)