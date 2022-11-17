Санкт-Петербург
Профиль пользователя directdiana
О себе
Привет! Я Диана, 23 года
Люблю гулять по городу, посещать красивые места, рестораны, бары, выставки, музеи ❤️
Буду рада знакомству!
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 💩 Странный юмор
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
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