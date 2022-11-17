Привет! Я Диана, 23 года Люблю гулять по городу, посещать красивые места, рестораны, бары, выставки, музеи ❤️ Буду рада знакомству!

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 💩 Странный юмор

☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.