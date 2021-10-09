Санкт-Петербург
Профиль пользователя dimqaaa11

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О себе

Привет🙃
Дмитрий,27 лет
За любой движ с приятными людьми,главное чтоб у вас был юмор без границ,а то непросто будет 😁

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем кушать🙃

Санкт-Петербург → пообщаться

Поговорим обо всем,потом может и перейдем в оффлайн

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