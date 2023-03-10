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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dimdim85

фото пользователя Dimdim85

О себе

В Питере 3 года,хочу завести знакомых.Устал от формата дом работа

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу,пока погода позволяет

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей

Откликнулся 31 участник

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Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

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