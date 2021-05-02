Собсна хотел бы обрести опыт общения с новыми для себя людьми Чего могу рассказать о себе: Люблю слушать и обсуждать музыку которая нам нравится. Не могу как то конкретно охарактеризовать свой вкус, но ем почти все, от детроит репа до синтвейва и постпанка, зависит лишь от настроения; Могу и люблю общаться на разные темы будь то история, политика, философия, самопознание(хд), психология(хд), да и просто рассуждать на разные темы представляется для меня чем то интересным; Люблю играть в различные игры, будь то настолка или что нибудь из сферы кампутерного прожигания жизни(хд); В прошлом играл на гитаре, но в Питер её перевезти не смог. Сейчас же практикуюсь в рисовании, по правде выходит паршиво, но что есть; Сам бываю несколько зажат, если нахожусь в компании недолго, но при достаточном общении я могу раскрываться, и быть эдаким весельчаком(звучит так себе, но я хз как написать по другому) Ну, в общем то все

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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