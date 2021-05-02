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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dimbda

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О себе

Собсна хотел бы обрести опыт общения с новыми для себя людьми Чего могу рассказать о себе:

Люблю слушать и обсуждать музыку которая нам нравится. Не могу как то конкретно охарактеризовать свой вкус, но ем почти все, от детроит репа до синтвейва и постпанка, зависит лишь от настроения;

Могу и люблю общаться на разные темы будь то история, политика, философия, самопознание(хд), психология(хд), да и просто рассуждать на разные темы представляется для меня чем то интересным;

Люблю играть в различные игры, будь то настолка или что нибудь из сферы кампутерного прожигания жизни(хд);

В прошлом играл на гитаре, но в Питер её перевезти не смог. Сейчас же практикуюсь в рисовании, по правде выходит паршиво, но что есть;

Сам бываю несколько зажат, если нахожусь в компании недолго, но при достаточном общении я могу раскрываться, и быть эдаким весельчаком(звучит так себе, но я хз как написать по другому)

Ну, в общем то все

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться в эспиби, мило или не очень поболтать о всяком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MarMikh
Санкт-Петербург → Другое
Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)
маленькое фото пользователя Rizli
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Павловску
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