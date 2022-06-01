Люблю разнообразно проводить время. Нравится посещать различные выставки, концерты неоклассики, просто погулять по парку, могу выпить вина с оливками или сыром, под сочетаемое белое или красное, просто сходить в бар, люблю различного рода литературу, активно занимаюсь спортом и в целом нравится всё новое и интересное. За любой кипиш, кроме голодовки 😀

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться

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