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Санкт-Петербург
Профиль пользователя dima10

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О себе

Занимаюсь боксом, активно путешествую, читаю ремарка, обожаю искусство и создаю стартапы)

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб🎭 Театр😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться с людьми из сферы журналистики

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Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

Хола, амигос, комо эстас?)

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Откликнулось 13 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

маленькое фото пользователя Ksenya7sky
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite

Москва → пообщаться

Простое, легкое общение 🤗

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Alinamrk

Москва → пообщаться

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Откликнулось 67 участников

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя nhoodoo

Москва → пообщаться

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Откликнулось 58 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Go_talk

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Vitka_ann

Москва → пообщаться

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя mww.llx

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять с собаками

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Kapata_i

Москва → прогуляться, перекусить

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Serotoninyou

Москва → собрать компанию

Общение на тему транзактного анализа

Откликнулось 15 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Откликнулось 14 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве, пообщаться)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sergie

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткаемся на плёнку 📸

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя d_fed

Москва → другое

прогуляться по Москве!)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя romayak

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Pro100Ivan

Москва → прогуляться, перекусить

Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️

Откликнулось 7 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

Откликнулось 6 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку

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Ищу новые знакомства 😊Парни и девушки

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