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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя dima10
О себе
Занимаюсь боксом, активно путешествую, читаю ремарка, обожаю искусство и создаю стартапы)
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб🎭 Театр😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика
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