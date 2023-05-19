Искусство, дизайн, спорт, музыка, английский язык. Люблю пробовать новое и находить классные красивые места. А еще я хорошо фотографирую, так что можем сделать друг другу контент 😁

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

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💩 Странный юмор

Москва → Другое Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)

Москва → Другое Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.