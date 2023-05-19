Санкт-Петербург
Профиль пользователя DianaMeta
О себе
Искусство, дизайн, спорт, музыка, английский язык. Люблю пробовать новое и находить классные красивые места. А еще я хорошо фотографирую, так что можем сделать друг другу контент 😁
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
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Участие в других событиях
Женское комьюнити
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Завести новых друзей 🐰
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Ищу подруг , новые знакомства
Ищу пидружку 🦋
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️
Погулять в Измайловском парке, поболтать
Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)
Пройтись по магазинам
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.