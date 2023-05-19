Санкт-Петербург
Профиль пользователя DianaMeta

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О себе

Искусство, дизайн, спорт, музыка, английский язык. Люблю пробовать новое и находить классные красивые места. А еще я хорошо фотографирую, так что можем сделать друг другу контент 😁

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика

Не нравится:

💩 Странный юмор

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