Привет) Я люблю проводить свободное время активно, сейчас катаюсь на велике, занимаюсь фитнесом. Люблю прогулки по центру Питера и посещать интересные гастрономические места ( особенно кофейни). Я художница 🎨 обожаю все что связанное с искусством. Поэтому тетры, выставки, музеи - это про меня! Так же я меломан, но предпочитаю техно. Могу поговорить обо всем и поддержу диалог)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль

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