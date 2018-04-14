Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dianakik
О себе
Привет) Я люблю проводить свободное время активно, сейчас катаюсь на велике, занимаюсь фитнесом. Люблю прогулки по центру Питера и посещать интересные гастрономические места ( особенно кофейни). Я художница 🎨 обожаю все что связанное с искусством. Поэтому тетры, выставки, музеи - это про меня!
Так же я меломан, но предпочитаю техно. Могу поговорить обо всем и поддержу диалог)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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