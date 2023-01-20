О себе

Привет)

Очень кратко напишу о себе и этого будет достаточно, чтобы понять чем я дышу и каков примерно мой путь 💫

Занимаюсь саморазвитием и различными духовными практиками. Преподаю хатха-йогу.

Увлекаюсь психологией и астрологией.

Хочется путешествовать со своим спутником по жизни) 🤍✨



Не люблю поверхностное общение в стиле: «Привет! Как дела?»

Ценю глубину общения, искренность и честность и доброту