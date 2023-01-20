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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dhyana

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О себе

Привет)
Очень кратко напишу о себе и этого будет достаточно, чтобы понять чем я дышу и каков примерно мой путь 💫
Занимаюсь саморазвитием и различными духовными практиками. Преподаю хатха-йогу.
Увлекаюсь психологией и астрологией.
Хочется путешествовать со своим спутником по жизни) 🤍✨

Не люблю поверхностное общение в стиле: «Привет! Как дела?»
Ценю глубину общения, искренность и честность и доброту

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

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