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Санкт-Петербург
Привет)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dhyana
О себе
Привет)
Очень кратко напишу о себе и этого будет достаточно, чтобы понять чем я дышу и каков примерно мой путь 💫
Занимаюсь саморазвитием и различными духовными практиками. Преподаю хатха-йогу.
Увлекаюсь психологией и астрологией.
Хочется путешествовать со своим спутником по жизни) 🤍✨
Не люблю поверхностное общение в стиле: «Привет! Как дела?»
Ценю глубину общения, искренность и честность и доброту
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📚 Книги
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