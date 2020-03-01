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Санкт-Петербург
Профиль пользователя desssign

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О себе

С удовольствием поддержу разговор на тему: популярная наука (космос, устройство мира), психология визуального восприятия, когнитивные искажения, граф. дизайн, сай-фай, театр, путешествия (от все включено до велосипедов и ночевок в машине), семья и дети

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться у кукурузины

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natasha.89
Санкт-Петербург → Другое
Ищу простого доброго общения..
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