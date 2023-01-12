Санкт-Петербург
Профиль пользователя DennyKID

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О себе

Я старый панк помешанный на алкоголе и здоровье. Поэтому меня особо встречи не ебут. Да-да, нет-нет. Всё!!!

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Просто, онлайно. Остальное по факту

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя R1na
Санкт-Петербург → Другое

Давай будем идти, пить кофе и курить.

маленькое фото пользователя Letsweb
Санкт-Петербург → Другое

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