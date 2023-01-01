О себе

Я хочу расширить границы своего сознания. Бывает такое: вроде бы жизнь живёшь, дела делаешь, а потом понимаешь что ты даже не замечаешь и части жизни, что пробегает под носом.

Буду рад пригласить тебя в новые места и буду ещё больше рад, если ты пригласишь меня и покажешь своё любимое место)