⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dennisionation

фото пользователя Dennisionation

О себе

Я хочу расширить границы своего сознания. Бывает такое: вроде бы жизнь живёшь, дела делаешь, а потом понимаешь что ты даже не замечаешь и части жизни, что пробегает под носом.
Буду рад пригласить тебя в новые места и буду ещё больше рад, если ты пригласишь меня и покажешь своё любимое место)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по центру города, перекусить и поболтать о насущных вещах

маленькое фото пользователя mrielp
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя OldDanila

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

23-30 примерно, отдыхаем, весилимся, вкусно кушоем!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя sirThanksALot

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию, которая умеет веселиться без допинга

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя TamuNami
маленькое фото пользователя Vivivi
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам