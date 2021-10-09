Санкт-Петербург
Профиль пользователя DenKarpunin
О себе
Денис, 31 год. Недавно переехал в Санкт-Петербург. Работаю на удаленке в сфере рекламы, друзей в СПБ мало (пока что). Могу поговорить о чем угодно впринципе. Интересуют кино, видеоигры, музыка, книги, бары, юмор, общение да и люди в общем и целом. Вообще поддержу практически любую беседу, главное не шибко душную.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.