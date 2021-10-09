Денис, 31 год. Недавно переехал в Санкт-Петербург. Работаю на удаленке в сфере рекламы, друзей в СПБ мало (пока что). Могу поговорить о чем угодно впринципе. Интересуют кино, видеоигры, музыка, книги, бары, юмор, общение да и люди в общем и целом. Вообще поддержу практически любую беседу, главное не шибко душную.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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