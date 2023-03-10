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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denis_spb

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О себе

Переехал в Питер по работе. Моя девушка также переехала в Питер, где мы и познакомились. Ищем вместе новых знакомств с интересными людьми для совместных прогулок, походов в лес или поездок за город.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообщаться вживую в баре за крафтовым пивом

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