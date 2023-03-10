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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denis_spb
О себе
Переехал в Питер по работе. Моя девушка также переехала в Питер, где мы и познакомились. Ищем вместе новых знакомств с интересными людьми для совместных прогулок, походов в лес или поездок за город.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры
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