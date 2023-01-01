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Санкт-Петербург
Профиль пользователя denis_derzhavin

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О себе

Хочу познакомиться с новыми людьми. Нравится настольный теннис, бильярд, волейбол (только на пляже). Не против поиграть в настолки.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Выпить в баре📺 Политика
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