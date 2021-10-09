Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denis_7cm

фото пользователя Denis_7cm

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Свидание вдвоем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар, поболтать:)

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