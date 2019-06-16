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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denis0108

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О себе

слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Омск → сходить на мероприятие
Сходим на концерт или хоккей?
Омск → прогуляться, перекусить
погулять, посидеть в кафе, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
маленькое фото пользователя Anutka
Москва → Другое
Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном
маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
маленькое фото пользователя Elizaveta17
Барнаул → Другое
Ищу подругу/друга🫂🤍
маленькое фото пользователя Popkina_radost
Москва → Другое
Хочу найти интересного человека для общения
маленькое фото пользователя Irinalur
Ярославль → Другое
Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))
маленькое фото пользователя Juliaana
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми:) могу выслушать или просто поболтать
маленькое фото пользователя Natalii
Москва → Другое
Разговоры по душам, а дальше как пойдет🙋🏻‍♀️
маленькое фото пользователя Nasty05
Санкт-Петербург → Другое
Просто поговорить о жизни
маленькое фото пользователя Anastasia_Che
Омск → Другое
Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.
маленькое фото пользователя Katerina_09
Хабаровск → Другое
Можно говорить свободно
маленькое фото пользователя Nurse_Marta
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.
маленькое фото пользователя Nata132
Новокузнецк → Другое
Очень очень грустно…
маленькое фото пользователя Masha83
Березники → Другое
Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉
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