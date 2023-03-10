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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denchenso

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О себе

Настолки, персональный электротранспорт, дискуссии, книги, пк игры, фильмы редко, музыка почти любая, философия, психология, дальше может ещё что-то добавлю

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение на любые темы с разумными обитателями этого приложения

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