Настолки, персональный электротранспорт, дискуссии, книги, пк игры, фильмы редко, музыка почти любая, философия, психология, дальше может ещё что-то добавлю

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