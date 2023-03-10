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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Denchenso
О себе
Настолки, персональный электротранспорт, дискуссии, книги, пк игры, фильмы редко, музыка почти любая, философия, психология, дальше может ещё что-то добавлю
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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