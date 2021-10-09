Санкт-Петербург
Профиль пользователя Den81

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О себе

Живу быстро и активно, энергично. Добиваюсь того, что бы это сохранилось подольше😊
Русский рок, велосипед, йога, коллекционирование, саморазвитие.

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или вина.

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