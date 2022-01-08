Санкт-Петербург
Профиль пользователя Demmi
О себе
Спокойный, с порой слишком рациональным мышлением, больше интроверт, но и от экстраверта что то есть
Работаю в IT, занимаюсь разработкой сервисов для больших компаний
Люблю заниматься в тренажерном зале, медленно, но верно привожу свое тело к своему идеалу
Раньше много времени тратил на видеоигры, но в какой то момент перерос это
Сейчас пока в поиске, чем занять освободившееся время)
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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