Спокойный, с порой слишком рациональным мышлением, больше интроверт, но и от экстраверта что то есть Работаю в IT, занимаюсь разработкой сервисов для больших компаний Люблю заниматься в тренажерном зале, медленно, но верно привожу свое тело к своему идеалу Раньше много времени тратил на видеоигры, но в какой то момент перерос это Сейчас пока в поиске, чем занять освободившееся время)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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