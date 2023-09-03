О себе

Я осознанный человек. Ведь в 27 лет, наконец, осознала потребность в друзьях.

Нравится посещать интересные музей, выставки, спектакли. Особенно нравится процесс поиска интересных мест за небольшие деньги.

Очень осторожна и настороженна в общении. Долго раскрываюсь и не доверяю людям. Особенно тем, кто проявляет дружелюбие в мою сторону. Буду рада, если порекомендуете психолога, чтобы это проработать)

Не терплю лицемерие и предательство.

Много работаю, потихоньку развиваю профессиональный блог.

Мой идеальный выходной забит делами с утра и до вечера. А вечер в приятной компании за интересной беседой.