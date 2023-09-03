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Санкт-Петербург
Профиль пользователя DeepPuurrple

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О себе

Я осознанный человек. Ведь в 27 лет, наконец, осознала потребность в друзьях.
Нравится посещать интересные музей, выставки, спектакли. Особенно нравится процесс поиска интересных мест за небольшие деньги.
Очень осторожна и настороженна в общении. Долго раскрываюсь и не доверяю людям. Особенно тем, кто проявляет дружелюбие в мою сторону. Буду рада, если порекомендуете психолога, чтобы это проработать)
Не терплю лицемерие и предательство.
Много работаю, потихоньку развиваю профессиональный блог.
Мой идеальный выходной забит делами с утра и до вечера. А вечер в приятной компании за интересной беседой.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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