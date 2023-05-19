Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Идём на стендап сегодня в 20:00, 350 р. Марата, 86 🚴‍♂️

Санкт-Петербург → Другое Погнали плавать на сапах на выходных!

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.