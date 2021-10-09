- играю на скрипке и пою; - хожу в спортзал; - стараюсь заниматься программированием; - интересуюсь бизнесом, психологией, литературой.

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.