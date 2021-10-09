Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dean

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О себе

- играю на скрипке и пою;
- хожу в спортзал;
- стараюсь заниматься программированием;
- интересуюсь бизнесом, психологией, литературой.

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое

Идей много, реализация подкачивает

маленькое фото пользователя Bahtiyar
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино на человека-паука

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