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Санкт-Петербург
Профиль пользователя de1even

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О себе

Музыкант, организатор андеграунд-концертов и тусовок.

Есть своя группа, выступаем.

Работаю. Люблю выпить.

Двигаюсь на спорте, люблю путешествия.
Есть машина.
Был во многих странах, был на вершине Эльбруса.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хочешь проходку?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя rina_loran

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай находить интересные места вместе

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Valeria_Z

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу добраться до какого нибудь крутого музея)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Crazy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать на фестиваль SIGNAL

Откликнулись 4 участника

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