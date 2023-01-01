О себе

Музыкант, организатор андеграунд-концертов и тусовок.



Есть своя группа, выступаем.



Работаю. Люблю выпить.



Двигаюсь на спорте, люблю путешествия.

Есть машина.

Был во многих странах, был на вершине Эльбруса.