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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ddsss

фото пользователя Ddsss

О себе

Люблю смотреть на закат катаюсь на велосипеде занимаюсь спортом люблю Поп музыку

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить
Я хороший добрый ласковый

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
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Найти подругу 🌸
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Пообщаться и на стендупчик
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Присоединяйся к нашей большой компании❤️
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Есть тут свободные в будни днем?)
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