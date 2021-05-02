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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dastisss

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О себе

Зачастую люблю смотреть фильмы и сериалы в жанре: аниме, фентези, Дорама, исторические и детективы
Играю в довольно старые игры (комп доисторический): пара па, BS, Аллоды

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей
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